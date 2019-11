Cristina Buccino boccia la televisione italiana: “Non la trovo né stimolante né educativa”

Cristina Buccino ha bocciato la televisione italiana, perché non la trova né stimolante né educativa. Sono quattro anni ormai che la modella e showgirl ha rinunciato alla tv. Una presa di posizione che era stata già annunciata dalla stessa ex naufraga vip dell’Isola dei famosi (età 34 anni) nelle sue Instagram Stories, ma ora ha approfondito al settimanale Mio.

La critica di Cristina Buccino alla tv italiana

“Non mi interessa più la televisione – ha dichiarato Cristina -, non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che invece è un mondo non dico finto, ma parallelo”.

L’ex professoressa dell’Eredità ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 10 ha aggiunto: “Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti”.

La splendida showgirl Cristina Buccino ha poi concluso: “Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”.

Noi siamo totalmente d’accordo con Cristina, e voi?

