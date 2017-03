Cristina Buccino ha stregato Colin Farrell? La showgirl conferma il flirt

Cristina Buccino ha stregato Colin Farrell? La sexy e bellissima showgirl italiana Cristina Buccino ha conquistato il cuore di uno degli uomini più affascinanti, intriganti e irresistibili dello star system internazionale? Il rumor si è diffuso rapidamente in Rete in questi ultimi giorni e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 10 Cristina Buccino ha confermato il flirt al settimanale di gossip Novella 2000. Ecco cosa ha dichiarato l’ex professoressa dell’Eredità!

Lo scoop del flirt in corso tra il celebre divo di Hollywood e la showgirl italiana è stato annunciato così da un giornalista di Novella 2000: “In una zona centralissima, mi trovo di fronte Cristina Buccino, bellissima, in mini abito di renna e tacco 12. Cammina abbracciata a un bel ragazzo, viso perfetto, baffi da moschettiere, molto sexy, con un cappellino che gli copre un po’ il volto. Il suo viso mi è familiare… Cristina mi saluta di fretta, lui neanche mi guarda. Solo quando i due salgono su un’auto nera con autista, focalizzo: è Colin Farrell! Uno dei sex symbol di Hollywood“.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi confermato tutto sempre a Novella 2000: “È un uomo affascinante, un vero gentiluomo… Ci siamo conosciuti a Milano.. Se ho passato la notte con lui? Mi stai chiedendo troppo, ora chiudo il telefono. Sono piena di impegni di lavoro, appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love. Ora però devo correre dal parrucchiere, stasera ho un appuntamento importantissimo”.

Cristina ha poi colto l’occasione per smentire il flirt con l’ex marito della star tv argentina Belen Rodriguez, il ballerino campano Stefano De Martino: “Leggendo i giornali so che Stefano è un bravo papà. Lo conosco poco, a Ibiza un amico comune ci ha presentati, Stefano si è fermato al mio tavolo a bere un bicchiere. Non c’è altro”. Inoltre ha spiegato che con il divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo: “Rivisto? No, ma ci sentiamo spesso. Ci siamo molto divertiti in estate, notti folli”.

