Cristina D’Avena ha un grande rimpianto: non essere diventata mamma. La 52enne cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, interprete di sigle di cartoni animati sogna di andare all’altare. Protagonista dell’ultima copertina di Intimità, Cristina ha parlato a cuore aperto della sua vita privata.

IL CARATTERE DI CRISTINA D’AVENA

“I problemi della vita cerco di affrontarli con la parte più leggera che ho dentro – ha detto la famosa cantante a Intimità – Ciò mi aiuta a essere pacata nelle scelte e nelle difficoltà. Ed è proprio la bambina che c’è in me che mi aiuta a restare a galla, a non perdere il sorriso, a non farmi stritolare dalle preoccupazioni”.

IL SUO PIU’ GRANDE RIMPIANTO

Cristina D’Avena è felicemente fidanzata, ma ha un grande rimpianto. “Inizialmente il lavoro era quasi un gioco – ha raccontato l’artista -, ma quando è diventato una professione vera, qualcosa ho dovuto per forza lasciare indietro. Lo studio, certo, ma anche la possibilità di crearmi presto una famiglia. Ma se da ragazza mi dicevo ‘Appena divento più grande mi sposo e faccio dei bambini’, da adulta ho continuato a sognare una famiglia e dei figli ripetendomi però ‘C’è tempo’. Ed è stato proprio questo ‘C’è tempo’ a fregarmi. Perché oggi ho 52 anni e mamma non lo sono ancora diventata. E ora questo tempo sta per scadere, me ne rendo conto. O mi arriva il miracolo da Sant’Antonio oppure… non lo so. Quindi ecco sì, il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna – ha continuato -, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo. Non ci voglio nemmeno pensare più di tanto, perché non so come possa prendere il fatto che forse non diventerò mai madre. Mi rassegnerò a dire ‘Doveva andare così?’ oppure me lo rimprovererò per sempre? La verità, comunque, è che nella vita non si può avere tutto…”.

IL MATRIMONIO E’ DIETRO L’ANGOLO

“Lo desideravo tanto quando c’era ancora papà e poi per tanti motivi – ha spiegato Cristina -, fra cui anche una crisi in corso, non abbiamo mai fatto questo passo. In questo momento comunque mi piacerebbe ancora l’idea di potermi mettere un giorno l’abito bianco. Papà non c’è più, ma c’è ancora mia mamma, lo farei anche per lei, oltre che per me. Non penso di sposarmi domani mattina, ma certamente è uno dei miei progetti, questo sì. Dunque, prima o poi…”.

Auguri Cristina!