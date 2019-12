Cristina Marino incinta del fidanzato Luca Argentero: primo figlio in arrivo

Cristina Marino è incinta del fidanzato Luca Argentero: primo figlio in arrivo per il bellissimo e intrigante attore e la sua dolce metà. L’ha annunciato Argentero sul suo profilo Instagram dove ha condiviso un dolcissimo e tenerissimo scatto di coppia in bianco e nero accompagnato dalla didascalia: “Io e te… diventiamo tre!”.

Cristina Marino e Luca Argentero – Foto: Instagram

La bellissima immagine di coppia è stata condivisa anche da Cristina Marino. La bellissima notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dai fan della coppia vip del jet set italiano. Tanti vip dello show business italiano hanno inviato messaggi di auguri a Cristina e Luca: Alessandro Cattelan, Marco Bocci e Laura Chiatti, Stefano Accorsi, ma anche Melissa Satta, Marica Pellegrinelli, Rocio Munoz Morales ed Eleonora Pedron.

In estate il sex symbol del cinema italiano aveva rivelato a GQ Magazine: “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Luca Argentero e Cristina Marino!