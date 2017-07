Cristina Parodi: topless e baci appassionati a Formentera

Cristina Parodi nuda al mare, sulla spiaggia di Formentera. Ogni anno la giornalista e conduttrice tv ci regala siparietti hot in vacanza: la Parodi è infatti una habitué del topless.

Anche quest’anno, in vacanza con suo marito Giorgio Gori, la conduttrice, 52 anni suonati (e fisico bestiale!), si è concessa la tintarella senza i segni del costume. E così stesa al sole si toglie il “pezzo di sopra” facendosi immortalare dai fotografi di Settimanale Nuovo.

Poi sfila in bikini nero a fascia, slip con laccetti e capelli bagnati, come una vera modella. D’altronde, nonostante la Parodi abbia superato i cinquanta, il fisico è tonico e molto sexy. Durante la tintarella chiacchiera con suo marito Gori e si lascia andare a baci focosi e appassionati.

Sui social avvisa: “Cari amici di Instagram sono in vacanza dal lavoro e quindi anche dai social. Non ho problemi ad ammettere che li uso principalmente per lavoro e quindi quando stacco amo vivere i tramonti e i momenti con la mia famiglia e i miei amici senza l’occhio della fotocamera ma guardandoli coi miei. Mi scuserete per questo… Magari ogni tanto una foto mi scappa”.