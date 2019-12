Daniela Martani scatenata contro i cacciatori: “Siete grassi, brutti e assassini”

Daniela Martani scatenata e infuriata contro i cacciatori durante un’intervista al vetriolo rilasciata ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara. L’ex concorrente del Grande Fratello e deejay ha accusato i cacciatori di essere grassi, brutti e assassini.

L’ex pasionaria di Alitalia e conduttrice radiofonica è andata subito all’attacco: “Chi mangia la carne è il mandante di un assassinio. Perché secondo voi per chi uccidono gli animali, per chi la mangia o per chi non la mangia? Come considero i cacciatori che odio? Prima di tutto sono degli assassini, ma assassini legalizzati dallo Stato. Tra l’altro anche impotenti. Perché evidentemente non hanno una vita soddisfacente. Sono anche grassi e brutti”.

L’acerrima nemica vip di Chiara Ferragni e Fedez si è rifiutata di stringere la mano a un cacciatore, Marco Navarro. “Non è che mi vergogno – ha spiegato Daniela – è che mi rifiuto di dare la mano ad un assassino. Questo caccia tutto ciò che mangia? Chissà, magari una pallottola vagante, prima o poi…”. Cruciani l’ha incalzata: “Ma come, ti stai augurando la morte per un cacciatore”. L’ex gieffina ha asserito: “Molti cacciatori muoiono a causa delle pallottole vaganti dei loro amici. Bisogna stare attenti”. Il cacciatore ha rivelato: “Io ho cacciato di tutto nella mia vita”.

Daniela infuriata ha dichiarato: “Che schifo. Ma non poteva fare tiro al piattello piuttosto che ammazzare gli animali? Quelli che però qui applaudono alle parole del cacciatore, sono gli stessi che piangono quando gli muore il cane o il gatto. Ipocriti, siete ipocriti, fate schifo. Siete finti, siete dissociati. Avete problemi mentali, si chiama dissociazione mentale”. Cruciani ha ricordato a Daniela che è stata querelata dai cacciatori, ma lei è convinta delle sue idee: “Vediamo in tribunale che succede. Ho detto che non è sbagliato bucare le gomme delle macchine dei cacciatori. Andare contro la legge è un diritto per chi è sovversivo e per fermare le stragi, le vostre. Fate schifo”.