Daniele Pecci sul matrimonio: “E’ la cosa più inutile del mondo”

Daniele Pecci ha le idee chiare sul matrimonio. Il 47enne attore romano ha rivelato al settimanale F che è la cosa più inutile del mondo. Lui è padre di due figli: nell’agosto 2008 è nato Francesco dalla relazione con Barbara Bonanni e nel giugno 2016 è nata Viola dalla storia d’amore con l’attrice Anita Caprioli. Pecci è attualmente impegnato a teatro sul palcoscenico del Silvano Toti Globe Teatre di Roma portando in scena l’Enrico V.

Secondo l’attore, la paternità può essere paragonata a una regia teatrale: “Entrambe richiedono una certa maturità. Non sono mai stato un enfant prodige in nessun campo: non ho fatto figli da ragazzino e per quanto riguarda il teatro, credo che 47 anni siano l’età limite per dar vita a questo figlio artistico. Anzi, l’età migliore: il tempo che passa regala possibilità uniche”.

Po ha ripercorso gli anni della sua maturità: “Oggi sono felice, questa mi sembra l’età migliore: mi sento un uomo libero di decidere e maturo, mentre a 30 anni ti trattano ancora come se fossi alle prime armi. D’altronde anche Shakespeare nella maturità si è liberato dagli schemi – ha sottolineato l’attore -, scrivendo senza categorie. I suoi ultimi lavori sono a metà tra tragedia e commedia: un po’ come la vita”.

Per lui è stato facile diventare papà da grande. A tal proposito l’attore ha rivelato: “Il primo figlio ti coglie impreparato, ma poi fai tesoro dell’esperienza. Capisci meglio cosa vuol dire crescere un altro essere umano. Sono soggetto allo stress – ha confessato Pecci -, ma non al panico. E ora ho trovato modi efficaci per allentare la tensione: fare sport, passare più tempo con gli amici e in famiglia, dormire e mangiare bene”.

