Daniele Pompili attacca Floriana Secondi dopo le pesanti accuse a Domenica Live: “Non sono un mafioso”

Daniele Pompili ha attaccato la sua ex fidanzata Floriana Secondi dopo le pesanti accuse lanciate durante l’ultima puntata di Domenica Live. La vincitrice del Grande Fratello si è rivolta così alla padrona di casa Barbara D’Urso: “Tu sei una madre di spettacolo non puoi dare adito a questa gente qua, se lo vuoi far replicare io vado a replicare ancora da un’altra parte. Non ti voglio ricattare, ti voglio bene. Se quella persona lo vedo qua io faccio casino, te lo dico. Il mondo è pieno di chiacchieroni”.

Daniele Pompili ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo molto forti nei confronti dell’ex gieffina e opinionista tv a Bitchyf.it: “Ci sono una serie di punti che non quadrano nell’intervista di oggi (domenica scorsa, ndr), dato che ha impedito a Barbara D’Urso di ospitarmi per una replica ed ha addirittura chiesto che mi coprisse il volto quando ha mostrato le nostre foto. Perché la bloccava? Perché sapeva che stava dicendo una marea di ca**ate, lei sapeva di stare nel torto, per questo ha bloccato Barbara”.

“Ha fatto di tutto per non far uscire fuori la mia replica. Floriana Secondi dovrà rispondere di calunnia – ha sottolineato Pompili -, perché ha detto che è in pericolo di vita perché io la ricatto e dietro di me ci sono persone importanti. Mi ha fatto passare davanti tutta Italia per un mafioso, una persona protetta. E appena Barbara ha tentato di dirle che ci sono delle prove della mia relazione con Floriana, lei ha sbottato. Perché non dovrei avere il diritto di replica?”.

Daniele ha poi pubblicato su Instagram Story una serie di messaggi che gli avrebbe inviato Floriana Secondi, tra cui alcuni omofobi: “Sei soltanto un fr**io di mer*a e una checc* isterica come quella chec*a di S********* che mi ha voluto fare il dispetto pubblicando la tua intervista. Sennò col ca**o che andavi in tv”. E poi ancora giù pesante: “Sei andato a dire una mia confidenza che ti avevo fatto sulla D’Urso che ti pensi che ti fa andare in trasmissione solo perché hai detto che ti ho confidato che siamo rivali e che mi sta sul ca**o. Te sei proprio un cretino oltre che un fro**io di mer** perché la D’Urso chiama chi fa audience e io faccio audience. Grazie a me hanno parlato un po’ di te a Pomeriggio 5 e te non ti farà andare mai in trasmissione”.

Visualizza questo post su Instagram Mentre qua mi dice queste belle parole e poi passa ai messaggi vocali Un post condiviso da ??????? ??????? (@daniele_pompili_profilo3) in data: 12 Nov 2019 alle ore 11:28 PST

Un caso davvero molto ingarbugliato e scottante che sta tenendo banco sul web e sulla carta stampata da diversi anni. Chi racconta la verità? Chi dei due mente?

Redazione-iGossip