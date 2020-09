Daniele Pompili è già padre? Spunta un figlio segreto per il web influencer? Una notizia davvero shock! Le ultime storie su Instagram del giovane calabrese non lasciano molto spazio all’immaginazione… L’ex fidanzato della vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi, ha condiviso alcune foto con i suoi follower che lo ritraggono in compagnia di un bambino di nome Domenico, come si legge in una delle didascalie di un post risalente a tre settimane fa, durante una vacanza relax al mare a Torre Melissa in Calabria.

Daniele Pompili con il piccolo Domenico in vacanza a Torre Melissa in Calabria – Foto: Instagram

Le storie su Instagram e i post social sono davvero molto teneri e dolcissimi. Daniele Pompili ha scritto tre settimane fa: “La tenerezza con cui sei voluto venire subito in braccio a me è stata talmente bella che mi hai fatto emozionare. Vi presento il piccolo Domenico, mi somiglia vero?”.

Qualcuno ha pensato a un nipotino del fotomodello e influencer calabrese, mentre, altri pensano che sia proprio suo figlio poiché le frasi utilizzate sono abbastanza esplicite. Daniele Pompili sembra infatti un romantico e sirenetto papà in altre storie di Instagram dove rivolge dichiarazioni d’amore al piccolo Domenico: “Ti darò tutto l’amore di cui avrai bisogno”.

In altre storie social è stato ancora più schietto e diretto: “Vi presento ufficialmente il mio bambino, anzi il mio polpettino”. E poi ancora: “Mi prenderò sempre cura di te. Io e il mio polpettino ci facciamo il bagno”.

E poi ancora altre storie in cui dà la buonanotte insieme al piccolo Dodò. A quanto pare non dovrebbero esserci proprio dubbi… Il piccolo Domenico ha circa 9 mesi.

Con molta probabilità molto presto sapremo qualcosa in più sul figlio, ormai non più segreto, di Pompili. Stay tuned!