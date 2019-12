Daniele Pompili fa mea culpa su Instagram: “Chiedo scusa a Floriana Secondi”

Daniele Pompili ha fatto mea culpa sul suo profilo Instagram. Ha condiviso alcune storie in cui ha chiesto scusa pubblicamente a Floriana Secondi per ciò che ha detto e fatto nelle ultime settimane. Un doveroso e importante passo indietro, che sinceramente bisogna riconoscere non è da tutti, da parte del modello e imprenditore di origini calabresi per porre fine a una durissima e anche pesantissima querelle mediatico-social che va avanti da tanto tempo.

Floriana Secondi e Daniele Pompili si sono lanciati pesantissime accuse al vetriolo in tv e sui social in seguito alla pubblicazione di alcuni video e foto a luci rosse su Onlyfans. Poi la situazione è davvero sfuggita di mano… denunce, querele, controquerele, accuse shock e tanto altro ancora.

Oggi Pompili ha dichiarato su Instagram Story: “Ciao a tutti, attraverso questo video voglio chiedere pubblicamente scusa a Floriana. Mi riferisco a tutto quello che è successo nell’arco delle ultime settimane per averla diffamata e aver utilizzato mezzi illeciti che l’hanno danneggiata. Di tutto ciò mi scuso anche perché arriva un momento in cui sfugge un po’ tutto di mano e mi faccio carico di questa cosa… è giusto che sia così. Mi scuso con lei in quanto donna e mamma – ha continuato Pompili -, purtroppo era per soddisfare la mia rabbia dovuta al fatto che mi avevi allontanato dalla tua vita… e ho utilizzato queste cose. Ci siamo incontrati qualche giorno fa (alla discoteca Qube a Roma, ndr), quando tu eri ospite in radio, e abbiamo avuto modo di parlarci e chiarirci, seppur con la musica alta. Il fatto che ci siamo incontrati e visto, mi ha fatto capire che ti voglio ancora bene. Avendo creato tutto io questo è giusto che io ti chieda scusa. Non è facile chiedere scusa pubblicamente, ma arriva il momento in cui è utile e giusto farlo… e io da questo punto di vista non mi sottraggo. Spero che tu possa accettare il confronto con me per poter concludere tutto lì dove è iniziato”.

