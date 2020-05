Daniele Pompili festeggia 34 anni con la famiglia: trasforma la casa in una discoteca

Daniele Pompili ha festeggiato 34 anni con la famiglia nella sua casa romana durante questa drammatica emergenza sanitaria nazionale e internazionale provocata dalla diffusione del Covid-19. Il modello, attore e web influencer di origini calabresi ha voluto circondarsi degli affetti più cari durante uno dei periodi più difficili e travagliati del nostro Paese dal secondo Dopoguerra.

Daniele Pompili festeggia 34 anni con la famiglia – Foto: Instagram

"Assembramenti familiari" in casa Pompili per far festa e dimenticare un po' il clima pesante e drammatico di questi ultimi tre mesi. Momenti di allegria, serenità, sorrisi, torta e sorpresa finale. Nelle foto condivise sul suo profilo Instagram, Daniele compare con la sua adorata mamma Giuseppina, la donna più amata della sua vita, con il fratello minore e con i cugini e relativi congiunti.





Daniele è infatti nato il 14 maggio, stesso giorno di nascita della sua ex fidanzata Valeria Marini. Anche un'altra ex del modello e guest star di OnlyFans, la vincitrice del Grande Fratello 3 Floriana Secondi, è nata a maggio (il 5).





Dopo aver spento le candeline, Daniele Pompili ha trasformato la sua casa in una discoteca. Musica, divertimento e spogliarello piccante per il bellissimo e attraente attore di film per adulti.





Una serata di spensieratezza e allegria per dimenticare i problemi quotidiani e i bollettini quotidiani della Protezione Civile.

Auguroni Daniele anche da parte della nostra redazione!