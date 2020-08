Daniele Pompili in vacanza con l’ex di Francesco Chiofalo in Calabria? Le foto scoop

Daniele Pompili ha trascorso le vacanze di Ferragosto con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo in Calabria? Il giovane modello e web influencer bisex è tornato nella sua amata regione per trascorrere i giorni di metà agosto. Attualmente, come dimostrato dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, è in vacanza in Puglia. Ma la nostra attenzione si è soffermata sulle sue vacanze calabresi, proprio perché una fonte ci ha svelato che Daniele Pompili ha trascorso quel periodo in dolce compagnia di una ex di Chiofalo. Chi sarà mai?

Daniele Pompili con una ragazza misteriosa in vacanza – Foto: iGossip.it

L’ex fidanzato di Floriana Secondi ha trascorso giorni di assoluto relax e benessere a Ciro Marina, comune di quasi 15mila abitanti della provincia di Crotone, e Torre Melissa, frazione costiera bagnata dal mar Ionio del comune di Melissa sempre in provincia di Crotone.

Pompili è poi apparso con una bellissima mora al suo fianco a bordo di uno yacht durante le sue vacanze calabresi. Secondo la nostra fonte pare che fosse proprio la 22enne web influencer e schermitrice salernitana Antonella Fiordelisi!

La ragazza misteriosa in foto è davvero Antonella Fiordelisi? Se fosse davvero Antonella, c’è stato un flirt tra lei e l’ex fidanzato di Floriana Secondi oppure sono soltanto amici?

