Daniele Pompili ribadisce a Floriana Secondi: “Non sono gay, ma bisex”

Daniele Pompili ha ribadito alla sua presunta ex fidanzata Floriana Secondi che non è gay, ma bisessuale. Durante l’ultima puntata di Domenica Live è andato in onda l’ennesimo scontro a quattro tra Floriana Secondi e Moreno Merlo da un lato e Paola Caruso e Daniele Pompili dall’altro.

Floriana Secondi smentisce la storia con Moreno Merlo

Floriana Secondi ha smentito categoricamente la liaison con l’ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Paola Caruso, Moreno Merlo. Il gossip sollevato da Pompili è stato rigettato di nuovo dalla vincitrice del Grande Fratello: “Come ti ho già spiegato: ho un compagno. Una persona diversa da me. Laureato, calmo, molto rispettato nel suo ambiente. Voglio chiarirlo: lui non vuole venire in tv ed è bene che si sappia”.

Paola e Daniele hanno sollevato dubbi, ma Moreno si è scagliato subito contro Pompili: “Tu non c’entri nulla. Meglio che prendevano un passante. Spiegaci che lavoro fai”.

Paola Caruso è violenta? Ha tradito il suo ex compagno Francesco Caserta?

L’ex gieffina ha poi mostrato un audio che proverebbe il tradimento di Paola Caruso ai danni dell’allora fidanzato Francesco Caserta nonché padre di suo figlio.

Floriana e Moreno hanno ribadito che Paola è una persona violenta e aggressiva, mostrando dei video relativi alla sua precedente esperienza come naufraga vip all’Isola dei famosi spagnola.

Merlo ha poi spiegato che Paola maltratta anche la madre che l’ha cresciuto. L’ex Bonas di Avanti un altro ha però spazzato via queste accuse, parlando di fake news.

Daniele Pompili è bisessuale

Floriana ha sostenuto che Daniele è gay. Pompili ha smentito: “Sto in silenzio perché siamo in una fascia protetta. Tu stai dicendo a me che sono gay, io, tranquillamente, davanti a Barbara, quando sono stato ospite a Domenica Live ho detto che sono bisessuale”. Floriana ha ribadito di non essere interessata all’etichetta, e che non ci sarebbe nulla di male nell’uno o nell’altro caso, ma preferisce fare chiarezza, sottolineando che, a parte lei, Pompili potrebbe non aver mai avuto una fidanzata: “Quante donne hai avuto? Io l’unica, una sera”.

Daniele ha rivelato: “Oltre a te ho avuto un’altra ragazza, abbiamo avuto un rapporto di 4 anni e lo può testimoniare”. Pampili ha tuonato: “Non giocare sulla mia sessualità”. Poi si è scontrato nuovamente con Moreno Merlo: “Io con te non mi ci cambio nemmeno un’unghia della mano”. Moreno ha replicato: “Io sono un uomo, a differenza tua, porto rispetto a una donna. Rispetto a te ho esperienza televisiva e non cito i programmi in cui ho lavorato, tu che lavoro fai, il mantenuto?”. Nelle sue parole, anche le scuse a Floriana, per aver detto il falso sul fatto che facesse i film a luci rosse: “Ti ho chiesto scusa, non basta?”.