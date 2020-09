Daniele Rugani è diventato papà: Michela Persico ha partorito il primo figlio Tommaso

Daniele Rugani è diventato papà. La fidanzata del calciatore della Juventus, Michela Persico, ha partorito il primo figlio, Tommaso. Sia la neo mamma famosa sia il bambino stanno bene. La bellissima notizia è stata annunciata da entrambi i genitori vip sui rispettivi profili Instagram. Il primogenito della coppia vip del jet set nazionale pesa 3,4 chili.

Daniele Rugani e Michela Persico con il figlio Tommaso – Foto: Instagram

La gravidanza di Michela Persico non è stata affatto facile. La bellissima e splendida giornalista sportiva, così come il calciatore Daniele Rugani, era risultata positiva al Covid-19. Pur essendo asintomatici, avevano vissuto parte dell’isolamento a distanza, finché non era poi arrivata la negatività al tampone.

“Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre”, aveva scritto il calciatore dopo il tampone negativo.

Michela Persico e Daniele Rugani baciano il piccolo Tommaso – Foto: Instagram

Ora la coppia vip è al settimo cielo. Rugani ha condiviso un tenerissimo e dolcissimo scatto social della neo famiglia su Instagram e ha scritto: “Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo Michela Persico”.

Congratulazioni ai neo genitori vip e un caloroso benvenuto al piccolo Tommaso anche da parte della nostra redazione. Auguri!