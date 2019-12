Daniele Scardina e Diletta Leotta fidanzati: “È una storia importante”

Daniele Scardina e Diletta Leotta sono felicemente fidanzati. Il pugile è tornato in Italia da Miami per trascorrere alcuni giorni con la sua dolce amata. Il 27enne vincitore del titolo internazionale della categoria dei Pesi supermedi della International Boxing Federation è stato sorpreso insieme con la bellissima e splendida conduttrice tv e giornalista sportiva durante una cena romantica in un ristorante di Milano dai paparazzi del settimanale di gossip Chi.

A meno di un mese dalla loro vacanza d’amore alle Maldive, Diletta e Daniele si sono concessi giornate e serate all’insegna del romanticismo.

Il fidanzato della giornalista e conduttrice Diletta Leotta ha rilasciato alcune dichiarazioni al miele nei confronti della sensuale conduttrice tv alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “È una storia importante. Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

