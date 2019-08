David e Victoria Beckham con i figli in Puglia: prosegue la vacanza della famiglia vip a Savelletri

David e Victoria Beckham con i figli in Puglia: prosegue la vacanza della potente e influente famiglia vip britannica a Savelletri, frazione del comune di Fasano. La famosa cantante britannica Victoria Beckham e uno dei calciatori più sexy di tutti i tempi stanno soggiornando da alcuni giorni a Borgo Egnazia, un resort a 5 stelle che fa parte dei Leading Hotel of the World che riproduce un paese tipico pugliese nelle forme, nei materiali e nei colori, con però un muro alto per assicurare la privacy totale ai famosi ospiti.

Tantissimi personaggi famosi del jet set internazionale scelgono di trascorrere le vacanze o di festeggiare ricorrenze importanti a Borgo Egnazia: dalla Regina del Pop Madonna all’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama con la famiglia fino al cantautore Justin Timberlake che si è sposato proprio in questa lussuosa struttura pugliese con l’attrice statunitense Jessica Biel. La famiglia Beckham al completo è rimasta completamente stregata dal cibo e dal mare pugliese.

D’altronde è risaputo che l’ex fuoriclasse del Real Madrid e del Manchester United vada pazzo per il cibo italiano e le spiagge del Bel Paese. Tra passeggiate in bicicletta per le campagne pugliesi e piatti tipici del territorio, David e Victoria Beckham si stanno rilassando e stanno apprezzando molto le peculiarità, le caratteristiche e i paesaggi pugliesi.

A presto con nuove foto, news e indiscrezioni sulla bellissima e splendida vacanza pugliese dei Beckham!

