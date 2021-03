Dayane Mello contro lo scivolone di Franco Oppini a Live – Non è la D’Urso: “Che tristezza”

Dayane Mello ha duramente stigmatizzato lo scivolone di Franco Oppini durante la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso. Il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini, aveva riportato una frase infelice di Jerry Calà durante una diretta di gruppo su Instagram in compagnia del figlio. A domanda diretta “Quando tu hai avuto Dayane Mello che ti ha un po’ provocato e corteggiato, Cristina è andata un po’ in agitazione?“, l’ex gieffino aveva risposto: “Sì è stata una situazione che da dentro non avrei mai capito, era semplice cameratismo, ma mio padre vuole sottolineare una cosa detta da Jerry Calà, mio padrino“.

Franco Oppini aveva rivelato: “Jerry Calà al telefono mi ha detto c***o tuo figlio è un eroe, io l’avrei tromb*ta subito”.

Ho trovato la diretta in cui Il padre di 0ppini ha riportato la battuta infelice di Calà.

Dayane in più avrebbe provocato e corteggiato 0ppini, certo! ? pic.twitter.com/KVAjNzQw7a — gatta portoghese ? (@dayaneonfire) March 20, 2021

Ieri nel salotto tv di Barbara d’Urso, la supermodella brasiliana Dayane Mello ha commentato: “Non so se ridere o piangere. Cioè, non so se prendere sul serio questa situazione, riderci , oppure provare tristezza. Questa non è una cosa divertente. Il senso è che comunque lui continua a parlare di me. Io voglio parlare della mia vita e non di lui, non voglio sparlare come fanno gli altri. La figura di me**a la fa lui – ha proseguito la top model ed ex naufraga vip brasiliana Dayane Mello – e non io. Non ha il diritto di parlare così di me. Questo commento del suo papà è triste. Poi ha anche una madre che è stupenda e supporta le donne e lui fa questo?”.

In merito al rapporto con Francesco Oppini nella Casa del GF Vip, Dayane ha aggiunto: “Quando sono entrata nella casa io ero single e lo sono ancora. All’inizio eravamo molto amici, c’era una grandissima chimica tra di noi. Per un mese e mezzo siamo stati amici e ci siamo divertiti. Dopo lo scivolone che ha fatto, per le cose che ha detto è cambiato tutto. Non è perché ha detto quelle cose a me, le avesse dette a un’altra donna sarebbe stato uguale. Non c’ho mai provato davvero con lui, nessuno dei due l’ha fatto. Lui è un ragazzo che sa come prendere una donna. Secondo me gli piace giocare e secondo me sicuramente se ha giovato con me avrà giocato con altre donne”.