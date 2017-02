Dayane Mello dell’Isola dei famosi 2017 parla della sua storia con Stefano Bettarini

Dayane Mello dell’Isola dei famosi 2017 ha parlato della sua storia d’amore appena nata con l’inviato del reality show di Canale 5, Stefano Bettarini, durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Chi. La splendida e sexy top model brasiliana è innamorata pazza di Stefano Bettarini. La loro relazione è sbocciata proprio in Honduras. La protagonista del bollente calendario 2015 di For Men Magazine ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “La storia d’amore con Stefano è nata per gioco. Avevo voglia di divertirmi in Honduras. C’è stato un momento durante la trasmissione in cui i nostri sguardi si sono incrociati – ha rivelato Dayane – e ha iniziato a battermi il cuore. L’ho confessato alla persona forse meno adatta, Massimo Ceccherini. E lui lo ha detto in diretta. Tutti credevano fosse una gag”.

La sexy modella brasiliana ha poi aggiunto: “Stefano durante il reality non mi ha mai parlato. Quando sono stata eliminata, nei giorni trascorsi nello stesso resort, abbiamo iniziato a conoscerci. E’ bastato poco. Alla mia età so riconoscere qualcosa di grande dall’aria fritta. E noi siamo qualcosa di grande: ci manchiamo, ci aspetteremo e dureremo. Quattro giorni di frequentazione possono segnarti? Sì”.

@dayanemelloreal Stunning Brazilian model, Dayane Mello in the Isola Dei Famosi studio. #dayanemello #isoladeifamosi #isoladeifamosi2017 #latob #celebritalia_dayanemello Un post condiviso da celebritalia (@celebritalia) in data: 15 Feb 2017 alle ore 03:37 PST

La naufraga vip brasiliana dell’Isola dei famosi 2017 e mamma vip della piccola Sofia ha confessato che l’ex marito della star tv Simona Ventura le manca troppo e non ha escluso la possibilità di partire nuovamente alla volta dell’Honduras per stare un po’ insieme con il suo nuovo fidanzato.

? bebe mais linda …. bubi AMOR…???? Un post condiviso da DAYANE MELLO ?? (@dayanemelloreal) in data: 22 Feb 2017 alle ore 08:51 PST

In molti però si domandano in Rete: considerata la fama da playboy dell’ex marito di Simona Ventura quanto durerà tra Stefano e Dayane? Sarà solo un semplice flirt di breve durata oppure sarà una love story emozionante, lunga e coinvolgente?

