Dayane Mello rinnega Stefano Bettarini: “E’ geloso e possessivo”

Dayane Mello ha dato il benservito all’inviato dell’Isola dei famosi 2017, Stefano Bettarini, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Altro che storia d’amore! La splendida e sexy modella brasiliana Dayane Mello ha voluto subito mettere i puntini sulle i e ha precisato di non essere la fidanzata dell’ex marito della star tv Simona Ventura. Al tempo stesso la protagonista del bollente calendario For Men Magazine 2015 ha elencato i difetti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 nonché ex calciatore della Sampdoria. Un’intervista che con molta probabilità metterà la parola fine alla loro tresca d’amore!

La naufraga brasiliana dell’Isola dei famosi 2017 ha infatti dichiarato a Vanity Fair: “Chiariamolo: non stiamo insieme. Ci siamo baciati, come capita a volte tra adulti quando c’è una certa attrazione, ma non sono la sua fidanzata. Ho detto che lo aspetto al suo rientro dall’Isola e lo ribadisco: voglio vederlo e chiarirmi con lui. Ma non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai… L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”.

La sexy modella brasiliana Dayane Mello ha descritto i difetti dell’inviato dell’Isola dei famosi 2017: “Ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa. Non siamo una coppia e non ci eravamo mai frequentati prima dell’Isola dei Famosi, eppure da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni più volte al giorno, ma mi sommerge di messaggi…”. Per poi aggiungere: “Che a Stefano piaccia decidere la vita degli altri. E per una donna indipendente come me questo atteggiamento è difficile da accettare”.

Fino a qualche settimana fa, la modella brasiliana aveva tutta un’altra idea su Bettarini: “Il suo fisico, la sua postura da uomo, non da ragazzino – aveva riferito Dayane a Novella 2000 -Stefano mi ha dato subito l’impressione dell’uomo che sa perfettamente quello che vuole. Mi ha colpito la sua determinazione fisica, e poi ha una pelle dorata dal profumo inebriante. Stefano è vero, gentile, educato, galante – aveva affermato la naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 alla rivista di cronaca rosa – Mi ha colpito la sua maniera di vedere la vita, di sorridere, perché è sereno. Io ho avuto un’infanzia molto dura e faticosa, tra le sue braccia mi sento al sicuro e protetta. Quando stiamo insieme dimentico i fantasmi del mio passato e penso solo al presente. Con lui e mia figlia. Non vedo l’ora che torni in Italia”.

Ora però è già finito tutto!