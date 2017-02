Dayane Mello e Stefano Sala non sono tornati insieme: lei ama Stefano Bettarini

Dayane Mello e Stefano Sala non sono tornati insieme! Nessun riavvicinamento in vista per Dayane e Stefano. Il sexy modello ha smentito lo scoop diffuso da Dagospia durante una video diretta su Instagram. Il papà vip della piccola Sofia ha infatti dichiarato durante una delle sue Instagram Stories: “Ho letto la notizia ma non è vero nulla. Non rilascio interviste, ma comunque non è vero. Fidatevi. Anche perché ero a Roma, come sarebbe stato possibile?”.

La protagonista del bollente calendario 2015 di For Men Magazine è in love con un altro Stefano, Bettarini! La splendida e sexy top model brasiliana è innamorata pazza di Stefano Bettarini. La naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 ha infatti ribadito al settimanale di gossip Novella 2000: “Ho sentito che alcuni pensano che sia una strategia di gioco, per far parlare di me e di Stefano, ma giuro che non è così. È stato amore a prima vista, ci siamo visti e… boom, è scoppiato. Il nostro è un sentimento vero – ha sottolineato la splendida mamma vip -, per questo chiedo di lasciarcelo vivere senza gossip o strane frasi a effetto. Quando Stefano torna in Italia voglio andare in Toscana, nella sua terra, per conoscere le sue origini e fare una vacanza insieme lontani da tutto e da tutti”.

Che cosa le piace del suo nuovo fidanzato? Tante cose! “Il suo fisico – ha detto Dayane -, la sua postura da uomo, non da ragazzino. Stefano mi ha dato subito l’impressione dell’uomo che sa perfettamente quello che vuole. Mi ha colpito la sua determinazione fisica, e poi ha una pelle dorata dal profumo inebriante”.

Ma non solo! Ha elogiato l’ex marito della star tv Simona Ventura anche per altre qualità. Quali? “Stefano è vero, gentile, educato, galante – ha affermato la naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 alla rivista di cronaca rosa Novella 2000 – Mi ha colpito la sua maniera di vedere la vita, di sorridere, perché è sereno. Io ho avuto un’infanzia molto dura e faticosa, tra le sue braccia mi sento al sicuro e protetta. Quando stiamo insieme dimentico i fantasmi del mio passato e penso solo al presente. Con lui e mia figlia. Non vedo l’ora che torni in Italia”.

La protagonista del bollente calendario 2015 di For Men Magazine non ha detto nulla sul suo ex compagno e padre di sua figlia, Stefano Sala. Ma dopo queste dichiarazioni al miele e romantiche nei confronti dell’inviato dell’Isola dei famosi 2017 non servono ulteriori parole…