Dayane Mello su Mario Balotelli: “Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in auto”

Dayane Mello ha raccontato alcuni dettagli molto romantici sulla sua precedente love story con il calciatore del Monza Mario Balotelli. La concorrente brasiliana del Grande Fratello Vip 2020 ha rivelato: “Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha preso un ristorante solo per noi, con il tavolo in mezzo al ristorante, solo per noi due. Abbiamo cenato, ci siamo incontrati tre o quattro volte. Quando siamo tornati, ho trovato le rose in macchina. È stato molto romantico”.

Dayane Mello ha poi spiegato: “In dieci anni io e Mario Balotelli ci siamo ritrovati in tanti momenti. Quando sono arrivata in Italia ero molto giovane, disillusa dall’amore. Non volevo una relazione e ci siamo lasciati. Lui è andato a Manchester e io sono rimasto in Italia”.

Dopo la rottura con il modello italiano Stefano Sala, padre di sua figlia, la 31enne showgirl ha confessato di aver incontrato di nuovo l’ex attaccante di Inter e Milan: “Ogni anno ad un certo punto della mia vita ci siamo visti, solo da amici, anche solo per fare due chiacchiere, senza che succedesse nulla. Mario è un ragazzo molto speciale, l’ho amato tanto, penso di amarlo. Ma non è una storia d’amore, è qualcosa in cui non riesci a vivere”.

SuperMario non l’ha presa bene e su Instagram ha commentato l’articolo del tabloid britannico The Sun con le dichiarazioni della Mello con due semplici e inequivocabili parole: “Fake news”.

Chi sta mentendo?