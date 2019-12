Deianira Marzano sbugiarda Francesco Chiofalo sulle labbra gonfie

Deianira Marzano ha sbugiardato Francesco Chiofalo sulle labbra gonfie. Era tutta una montatura per attirare l’attenzione su di sé? Come mai è apparso in splendida forma e con le labbra normalissime a un evento, soltanto due giorni dopo? Si è inventato tutto? I dubbi e le perplessità serpeggiano in Rete!

“Guardate cosa mi è successo alle labbra – aveva detto il fidanzato di Antonella Fiordelisi pochissimi giorni fa -. Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”. Il personaggio tv Francesco Chiofalo aveva poi aggiunto: “Sembrava fosse una allergia. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura – aveva asserito -. L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola non ti preoccupare”.

La terribile blogger Deianira Marzano ha però bacchettato Francesco Chiofalo di Temptation Island su Instagram Story, condividendo anche la testimonianza di diverse fan che erano all’evento.

Deianira ha esordito così: “A me dispiace, perché Francesco è un ragazzo che mi è sempre stato simpatico. Non capisco perché arrivare a fare cose così drammatiche. Mi hanno mandato tante foto della serata a cui lui è stato ieri e queste labbra a canotto non si vedono. La labbra erano già sgonfiate. Quindi perché fare le storie bendato come se stesse andando a fare una rapina in banca o sembrava uno del far west. La situazione era risolta”.

Una ragazza presente all’evento ha confermato tutto: “Posso assolutamente confermare che le sue labbra erano sgonfissime. Erano sgonfie, sgonfie”.