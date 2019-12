Diana Del Bufalo attacca il suo ex Paolo Ruffini: “Ogni pagliaccio torna nel suo circo”

Diana Del Bufalo è davvero adirata e amareggiata per la fine della sua relazione d’amore piuttosto altalenante con il conduttore e collega Paolo Ruffini. La sua rabbia traspare dalle sue ultime Instagram Stories.

Diana è stata molto dura e diretta in una storia condivisa con i suoi follower: “Ogni pagliaccio torna nel suo circo, ogni regina torna sul suo trono”.

Poi ha aggiunto: “Io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”.

Per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, cantante e conduttrice tv non è affatto un periodo facile. La simpatica e ironica artista è in cura da uno psicoterapeuta. Lei confida molto nella psicoterapia e come ha più volte dichiarato sui social: “Non sono malata. Sono rotta”.