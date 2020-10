Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati: l’annuncio sui social

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati. La notizia è stata ufficializzata dall’attrice e cantante sui social. L’ex star di Amici di Maria De Filippi e il fratello dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e dell’ex concorrente del Grande Fratello si sono separati, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Come mai è finita tra Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi?

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi – Foto: Instagram

La relazione di Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati dopo neanche un anno d’amore. Ora la conduttrice tv, comica e attrice ha dichiarato su Instagram: “Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato”.

Diana ha poi aggiunto: “Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI…”.

Per poi concludere: “Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui. Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”.

Addio definitivo o crisi di coppia temporanea tra i due? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned!