Diana Del Bufalo ha svelato alcuni dettagli sulla fine dolorosa della sua love story con il conduttore tv, attore e comico Paolo Ruffini a Verissimo. Durante l’ultima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, la ballerina e attrice ha rivelato che la loro liaison era costruita su una montagna di bugie.

Diana ha spiegato alla padrona di casa: “Non posso essere triste, non sono proprio un cesso. Ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anni di piccole menzogne. Con Paolo stavo troppo male”.

L’ex star di Amici di Maria De Filippi ha spiegato: “Ora sono nella fase euforica. Ho passato la fase del dolore, anche se è importante viverlo. Ma a un certo punto il dolore basta, poi è masochismo. Stanotte non ho dormito, sapendo che dovevo venire qui. Io sto da Dio, perché ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa”.

Per l’ex concorrente di Amici, cantante e conduttrice tv non è stato affatto un periodo facile. La simpatica e ironica artista ha seguito un corso da una psicoterapeuta. Lei confida molto nella psicoterapia. Alcune settimane fa era stata Vanya Stone a rivelare che Ruffini aveva tradito Diana Del Bufalo con lei. Dopo i suoi sfoghi social e in tv, Ruffini le ha chiesto scusa.

Perché Diana e Paolo non stanno più insieme? “Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli – ha confidato l’artista -. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”.