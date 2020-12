Diego Armando Maradona e Wanda Nara: torna in auge un piccante gossip

Diego Armando Maradona e Wanda Nara avevano trascorso una notte bollente insieme? Il gossip super piccante è tornato in auge in queste ultime ore ed è stato rilanciato dalla stampa scandalistica internazionale. Un flirt bomba che non è stato mai confermato dall’attuale moglie e manager del calciatore argentino del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi.

La voce circola da tempo in Argentina e non solo. La moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha sempre rispedito al mittente questi rumor. A scatenare i gossip fu Mirtha Legrand: «Fui testimone uditiva del loro incontro», rivelò due anni fa in un’intervista a ‘La Nación’ l’attrice e presentatrice molto celebre in patria. «Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse “Perché non mi inviti nel tuo programma?”. Io le risposi: Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire».

La bionda showgirl e il compianto divo del calcio internazionale avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a quella della Legrand, impedendole di prendere sonno: «Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro».

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata delle vostre star preferite!