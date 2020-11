Diego Dalla Palma rivela: “Dopo un grande amore etero, sono andato più verso l’omosessualità”

Diego Dalla Palma non ha mai negato di essere pansessuale. Ora il celebre make up artist delle dive del jet set nazionale e internazionale ha rivelato durante un’intervista concessa al Corriere della Sera che dopo un grande amore etero, è andato più verso l’omosessualità.

Diego Dalla Palma – Foto: Dagospia.com

Il 70enne truccatore, scrittore imprenditore e personaggio televisivo originario di Enego è infatti considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale nonché un’icona inconfondibile del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine made in Italy nel mondo al punto di essere soprannominato dal New York Times come “Il profeta del make up made in Italy”.

Ha rivelato che da adolescente era la vittima preferita dei bulli poiché era gracile, effeminato e sensibile. A quasi 15 anni fu abusato da un prete in un convitto.

Diego Dalla Palma ha poi rivelato le sue storie carnali e romantiche a Candida Morvillo per il Corriere della Sera: «La predisposizione a sentire fremiti o sentimenti per donne e uomini è un patrimonio. In verità, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna. Dopo, sono andato più verso l’omosessualità e ho ricordi meno belli. L’ammetto: ho molto peccato».

Il famoso make up artist ha poi continuato: «Ho messo il se**o come primo valore, sbagliando. L’ho praticato anche con più persone insieme. E coi tradimenti ho rovinato gli amori».

Non ha nessuno paura di raccontarsi: «Non voglio dirmi migliore di come sono – ha spiegato Diego -. Ho la necessità febbrile sia di carnalità sia di spiritualità. E dico tutto perché non voglio ricatti».

Qualcuno ci ha provato? «Almeno dieci volte. Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti».

Non è più erotomane? Dalla Palma ha risposto al Corsera: «È successo lentamente, dopo la morte dei miei. Ho iniziato a chiedermi a che mi ha portato tanto sesso e la risposta è: vuoti esistenziali».

