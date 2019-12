Diletta Leotta e la gaffe al Gran Galà del Calcio, Samir Handanovic la fulmina: “Non sei ben informata”

Diletta Leotta ha commesso una gaffe durante il Gran Galà del Calcio 2019. La bellissima giornalista sportiva e conduttrice tv ha chiamato sul palco il portierone dell’Inter Samir Handanovic e ha dichiarato: “Complimenti e benvenuto. Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio che ti hanno dato proprio i tuoi colleghi?”.

Il numero 1 interista l’ha fulminata immediatamente: “Buonasera a tutti. No è la terza volta che sono su questo palco”. Poi ha ironizzato: “Vedo che sei ben informata però non importa, ti scuso”.

Handanovic told Diletta u better come correct! pic.twitter.com/ahLCrG1nuZ — safija (@_skinniar) December 2, 2019

La compagna di Daniele Scardina, il campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, visibilmente imbarazzata ha dichiarato: “Scusate, io pensavo che fosse la prima”. La gaffe della giornalista Diletta Leotta ha fatto rapidamente il giro della Rete, tra ilarità e sfottò.

Caterina Collovati critica Diletta Leotta

La moglie di Fulvio Collovati ha colto l’occasione per lanciare un’altra bordata a Diletta sui suoi profili social: “Samir Handanovic, martedì sera, è stato premiato da Diletta Leotta al Galà del Calcio. Il fortissimo portiere dell’Inter per la terza volta risulta vincitore della top 11 come miglior giocatore nel suo ruolo”. Caterina Collovati ha poi aggiunto: “La bella e procace Diletta che da anni funge da giornalista sportiva con microfono e domande ai protagonisti della domenica, si rivolge al portiere e dice testuale: La tua prima volta sul palco. Handanovic, da uomo intelligente, è uno dei pochi calciatori a non cadere inerte davanti al décolleté della Leotta, la corregge e risponde: è la terza volta e aggiunge poi vedo che non sei informata. Il bravo Handanovic ha colto nel segno”.

Per poi concludere con un’altra stoccata al vetriolo: “Alla bella Diletta non importa prepararsi, quel che conta son le forme, quelle si, preparate ad hoc. In quello è la numero uno. Attenzione però a sottolinearlo troppo perché altrimenti sei sessista”.