Diletta Leotta in costume sensuale in vacanza al mare, fan in delirio: “Sei la più bella del mondo”

Diletta Leotta in costume sensuale in vacanza al mare. La bellissima e affascinante conduttrice radiofonica e televisiva sta trascorrendo le vacanze estive tra la Sicilia e la Sardegna. L’ex presentatrice sportiva di Sky Sport ha condiviso diverse foto che la immortalano in bikini o costume intero, scatenando una raffica di like, complimenti e commenti entusiasti da parte dei follower.

Al tempo stesso non mancano commenti ironici e a doppio senso. Si va dal classico “E così tutti i pesci salirono a galla…” a “Chi non ha fatto lo zoom è solo un fottuto bugiardo” fino a “Anche il PIL del Mozambico è in crescita in questo momento”. E poi ancora: “Ciao, è possibile ricaricare la foto da altra angolazione? Magari da dietro, perché sto studiando per un corso di fotografia e vorrei avere qualche delucidazione. Grazie”.

Visualizza questo post su Instagram Cu’ voli puisia vinissi‘n Sicilia ? #friends #summer Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@dilettaleotta) in data: 6 Ago 2019 alle ore 5:59 PDT

Molti follower hanno constatato: “Stupenda, sei una dea”. E ancora: “Sei la più bella del mondo”. Del suo presunto e neo fidanzato Daniele Scardina non c’è traccia sui suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Siciliana 100% ?????? Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@dilettaleotta) in data: 5 Ago 2019 alle ore 1:17 PDT

La giornalista e conduttrice tv Diletta Leotta è tornata single oppure preferisce mantenere un low profile sulla sua liaison con il 28enne campione del mondo IBF dei pesi Supermedi?

Redazione-iGossip