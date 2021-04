Diletta Leotta riceve il tapiro: “Il matrimonio con Can Yaman non è saltato, lui si è cancellato da Instagram per business”

Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro d’oro dall’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, per i rumor sulla rottura con il famoso e popolare attore turco Can Yaman. La bellissima e sensuale conduttrice televisiva italiana si è sbilanciata sulla questione: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”.

Diletta Leotta ha poi svelato il vero motivo per il quale Can Yaman si è cancellato dal suo profilo Instagram: “Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Diletta Leotta sta portando avanti la messinscena? Questo è solamente un teatrino mediatico per farsi pubblicità e per questioni di business? Sono ormai in tanti a pensarlo: dalle fan del divo turco fino ai paparazzi e a diversi opinionisti tv.

Il paparazzo Paolone contro Can e Diletta: “Non si sono lasciati perché non sono mai stati insieme”

Paolone ha ribadito la sua tesi durante la diretta Instagram di ieri del nuovo scomparto intitolato “Ve lo dice Paolone” del programma web I Sogni C…ostruiti con l’opinionista tv pugliese Vito Maria Camposeo.

Ha ribadito che “non si sono lasciati perché non sono mai stati insieme, sottolineando che “è finita la fiction”. Il paparazzo l’ha sottolineato anche in una storia condivisa con i suoi follower di Instagram.

A quanto pare la fiction non è finita! Alla prossima puntata!