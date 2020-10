Divino Otelma denuncia Francesca Cipriani per l’incidente all’Isola dei famosi

Divino Otelma ha denunciato la showgirl e modella super curvy Francesca Cipriani per il chiacchieratissimo incidente all’Isola dei famosi. La notizia è stata diffusa dal giornalista Francesco Fredella di Affaritaliani.it che l’ha intervistata in diretta al telefono su RTL102.5 News.

Francesca Cipriani si è detta amareggiata, delusa e anche adirata anche perché tra loro si era creato un bellissimo rapporto di stima e amicizia. “Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato – ha dichiarato l’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi -. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata. Un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto”.

La vincitrice della seconda edizione del programma tv La pupa e il secchione ha poi aggiunto: “Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto. L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata”.

Quella scena virale all’Isola dei famosi torna di nuovo al centro dell’attenzione mediatica e si attendono nuovi sviluppi.

