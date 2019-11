Domenica Live, Floriana Secondi scatenata contro Daniele Pompili: “La nostra era una storia finta perché lui è gay”

Floriana Secondi si è scatenata contro il suo presunto ex fidanzato Daniele Pompili durante la puntata odierna di Domenica Live di Barbara D’Urso, rivelando che era una storia finta perché lui è gay. La vincitrice del Grande Fratello ha fatto outing sul giovane e sensuale modello, svelando che lui è omosessuale e non starebbe mai con un uomo che si rifà le labbra.

La padrona di casa ha mostrato alcuni video e post social di Daniele Pompili in cui il giovane modello e fotomodello replica alle pesanti accuse lanciate dall’opinionista tv di Pomeriggio 5 nelle ultime settimane in tv. In questi ultimi giorni il modello e fotomodello Daniele Pompili ha condiviso su Facebook i messaggi e le prove della loro presunta storia d’amore e degli attacchi non tanto velati dell’ex gieffina nei confronti di Barbara D’Urso.

Oggi Floriana ha raccontato come ha conosciuto Pompili: «È venuto a una manifestazione, diceva che sua mamma era senatore. La mamma con me è stata solo gentile ed educata. Tutte le volte che mi incontrava, mi chiedeva se ero la fidanzata del figlio. Per me quella è stata cosa di una notte, non era quello che volevo altrimenti sarebbe diventato il mio fidanzato». E ha aggiunto: «Ci sono denunce molto forti».

Barbara ha mostrato alcune foto che Daniele ha inviato alla redazione e Floriana ha ribattuto duramente: «Non sono foto amatoriali, chiamo a testimone un fotografo della Olycom. Il ricatto quale è stato? Se tu mi fai vedere che dietro di te hai persone molto potenti, sono ricattata moralmente dalle cene alle quali mi portava con persone che diceva mi avrebbero aiutata».

Tra gli scatti, anche uno che Floriana dice essere stato realizzato dopo il terremoto del 2015. «In quel terremoto ho perso quello che avevo – ha affermato – ma non ho detto nulla perché c’è gente che lì ha perso la vita. Lui mi ha portata a parlare con il sindaco di Amatrice. Si è presentato con un fotografo quel giorno».

Poi ha fatto outing su Daniele Pompili: «Lui è omosessuale. Non c’è nulla di male. Io sposo il mondo gay so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa. Avevo capito, anche quando siamo stati insieme, che c’era un problema. Lui alla madre mi ha presentata come fidanzata, pensavo fosse per di nascondere il suo modo di vivere».

