Domenica Live, Francesca Cipriani chiede scusa a Mario Ermito: “Stavo scherzando, non metto in dubbio la tua sessualità”

Francesca Cipriani ha chiesto scusa a Mario Ermito durante la puntata odierna di Domenica Live di Barbara d’Urso, dopo aver ricevuto una lettera di diffida dall’avvocato dell’ex gieffino vip e modello pugliese. Francesca Cipriani aveva dichiarato al programma radiofonico di Radio Radio, Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 “hanno fatto fichi fichi insieme”. E poi ancora: “Adesso ve lo dico io, hanno consumato, sì, hanno consumato. Io ho dormito a casa di Giacomo Urtis, sì, ero nella camera vicina, hanno fatto fichi fichi insieme. Sì, Giada hanno consumato davvero“.

A Domenica Live Mario Ermito ha attaccato Francesca Cipriani, perché ha dichiarato il falso: “Sono una persona vera e sono per le cose vere. Non ho nessun tipo di pregiudizio, ma quando ho letto questa dichiarazione di Francesca Cipriani su tanti siti e testate giornalistiche su internet sono rimasto amareggiato perché è completamente falso. A prescindere dal fatto che riguardava Giacomo, poteva essere anche una donna… non è quello il problema… è proprio la dichiarazione falsa. Per quale motivo? Deve sapere Francesca che facciamo un lavoro esposto al pubblico e abbiamo una grande responsabilità”. Francesca ha risposto: “Ti chiedo scusa se ti sei offeso. Non volevo mettere in dubbio la tua sessualità. Non mi permetterei mai”.

Mario Ermito ha diffidato Francesca Cipriani, oggi il faccia a faccia tra i due a #DomenicaLive ??? pic.twitter.com/u8auCWusCW — Domenica Live (@domenicalive) January 24, 2021

Mario non ha poi gradito alcune frasi dell’ex pupa e ha asserito: “Non penso che tu stia nella posizione di continuare a insinuare o continuare con questa storia”. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si è giustificata: “Stavo scherzando. Ho detto che avete fatto le polpette… ti chiedo scusa”.

Un attimo, non ho capito cosa c'entrano le POLPETTE ?#DomenicaLive pic.twitter.com/yparsQuglL — Domenica Live (@domenicalive) January 24, 2021

Urtis ha aggiunto: “Questo è solamente un gossip, non si tratta di omicidio o di un caso di cronaca nera”. La celebre attrice, regista e opinionista tv Lory Del Santo ha ammonito Francesca Cipriani: “Basta con queste insinuazioni e battute su finti gossip”.

Rivolgendosi all’ex pupa, Ermito le ha domandato: “Ti piace raccontare il falso alla gente?”. Alla fine i due hanno raggiunto un accordo e Barbara d’Urso ha siglato la pace. Nella cabina di Domenica Live, Mario ha concluso l’argomento con queste parole: “La verità nella vita ripaga sempre”.