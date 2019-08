È morta Maria Cocchi, la nonna di Nadia Toffa. La donna aveva 97 anni e due giorni fa sono state celebrate anche le sue esequie a Cerveno, un piccolo centro in provincia di Brescia. Altro lutto per la famiglia Toffa, dopo la dolorosa scomparsa della famosa e amatissima conduttrice tv ed ex inviata del programma tv di Italia 1, Le Iene.

A pochi giorni dal funerale di Nadia Toffa, è morta anche la 97enne di Braone. La donna non avrebbe retto alla perdita di sua nipote. Secondo quanto riferisce il quotidiano online Montagneepaesi.com i funerali si sono celebrati il 20 agosto scorso nella Parrocchia di San Martino Vescovo a Cerveno, paese nella quale era considerata la donna più anziana del paese.

