Efe Bal ha accusato il celebre divo internazionale del cinema adult Rocco Siffredi di essere ormai vecchiotto per girare film a luci rosse. Nel commentare il secondo film hot di Malena la Pugliese con Rocco Siffredi durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000, la famosa escort transessuale turca ha elogiato l’attrice di film per adulti Malena, ma ha bocciato senza appello il suo grande maestro. “Era meglio se Rocco se ne stava dietro la cinepresa – ha detto Efe – A una certa età si rischia di diventare patetici… perché non basta più avere le misure”. La partecipazione di Siffredi al secondo film hard di Malena non è andata affatto giù a Efe. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e popolare regista di film per adulti ha replicato alle accuse di Efe a Il Fatto Quotidiano.

L’escort turca è stata molto gentile e clemente con la nuova musa di Rocco Siffredi: “Malena è una bella ragazza, l’ho seguita anche all’Isola dei famosi e mi è piaciuta molto. Mi dispiace che abbia dovuto recitare con un vecchietto come Rocco. Ci sono in giro così tanti bei ragazzi, giovani e dotati…”. Per poi sottolineare: “Non è piacevole vedere un uomo della sua età girare ancora certe scene. Rocco ritirati ora che sei in tempo, non vorrai andare a vanti a fare film hard fino a 80 anni?”.

Senza troppi giri di parole Efe Bal ha apostrofato il famoso regista e attore a luci rosse come “nonno Rocco”. Siffredi ha replicato con grande stile e classe alla trans turca a Il Fatto Quotidiano: “Non mi pronuncio. Oramai cercano tutti di esistere. Mi ha chiamato vecchio e nonno – ha concluso il divo italiano del cinema a luci rosse -, ma io non cado nelle provocazioni specialmente di questa persona”.