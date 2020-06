Efe Bal difende J.K. Rowling: “Ha ragione sulle transessuali, sono un uomo e fiero di esserlo”

Efe Bal ha difeso a spada tratta J.K. Rowling, che è finita al centro di aspre e durissime polemiche e critiche in tutto il mondo per alcuni tweet e opinioni considerati transfobici. La 54enne scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica Joanne Rowling, la cui fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter che ha scritto firmandosi con lo pseudonimo J. K. Rowling, è stata criticata anche da Daniel Radcliffe ed Emma Watson.

Efe Bal – Foto: Facebook

Efe Bal difende J.K. Rowling

Efe Bal ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it che la celebre scrittrice inglese ha perfettamente ragione sulle transessuali. La famosa e popolare escort turca ha spiegato: “La scrittrice ha ragione. Puoi fare quello che vuoi, cambiare da uomo a donna e viceversa, ma il tuo pensiero resterà quello del tuo genere di appartenenza. Rifletterai e penserai come un uomo, se sei uomo. Come una donna, se sei donna. Finché avrai un cervello da uomo, o da donna, non cambierai“.

Efe Bal: “Sono un uomo orgoglioso”

La trans turca ha poi proseguito: “Io sostengo perfettamente il suo punto di vista. Esiste l’uomo e la donna. Tutto il resto, viene dopo”. Ha asserito di non essere quasi mai stata vittima di transfobia in Italia e non ha mai nascosto la sua identità sessuale. “Io sono un uomo – ha detto Efe a Fanpage.it -. Lo puoi scrivere, sono un uomo e sono fiera di essere un uomo. Lo puoi dire perché lo sostengo con fierezza. Sono fiera di quello che sono. Il tuo sguardo, il tuo modo di riflettere su un argomento, quando ti incazzi, quando agisci, quello che sei resta tale. Cioè: sei un uomo. Punto. Quello non lo puoi mai cambiare. Il genere binario esiste – ha concluso -, l’uomo e la donna esistono”.