Efe Bal e Max Felicitas a Enjoy di Canale 9, l’escort turca: “Oggi le transessuali non operate vanno di moda”

Efe Bal ha rivelato al programma tv Enjoy di Canale Nove che oggi le transessuali non operate vanno di moda, rispetto a 10-15 anni fa. La famosa escort turca ha poi confessato che vorrebbe girare un film a luci rosse, dopo la brutta esperienza con le Iene del recente passato.

Efe Bal e Max Felicitas a Enjoy

L’ultimo dei tre documentari sui vizi della società contemporanea ha affrontato come tema la po**ografia 2.0. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha raccontato questo tema senza pregiudizi, indagando a fondo tra le follie di questo business, durante l’ultima puntata di Enjoy che è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia.

Stasera ore 23.00 su canale nove pic.twitter.com/QdeJyT8vmN — Max Felicitas (@MaxFelicitas) October 4, 2019

Gomez ha fatto un viaggio nella nuova frontiera del p**no amatoriale. Nel 2017 Po**Hub è stato visitato dagli utenti più di 27 miliardi di volte. Viviamo nel secolo del po**o e la fruizione di questo materiale attraverso la rete è dilagata in ogni parte del globo.

Il giornalista ha presentato i po**odivi di nuova generazione che spopolano in rete, come Max Felicitas – da molti definito il nuovo Rocco Siffredi – e appunto la trans Efe Bal, che è una grande sostenitrice e militante convinta della Lega di Matteo Salvini.

Il simpatico e divertente attore friulano Edoardo Barbares è molto seguito e apprezzato da tantissimi adolescenti e giovani sui social network. A Enjoy ha asserito: “Ogni mio video è completamente diverso. Cerco sempre di variare l’offerta delle ragazze in modo di accontentare tutti i gusti sessuali delle persone. Quindi spazio dalla ragazzina di 18 anni alla signora matura, dalla milf alle due gemelle”.

Le dichiarazioni piccanti di Efe Bal

La famosa escort turca Efe Bal ha parlato dei suoi clienti, ne riceve anche dieci al giorno, e del suo lavoro. Ha dichiarato che molti suoi clienti preferiscono fare se**o passivo invece che “dominare” la donna a letto, nonostante la loro non dichiarata omosessualità. Spesso sono padri di famiglia. Ha spiegato che oggi le transessuali non operate vanno molto di moda nel mondo amatoriale. Ha svelato alcuni segreti e trucchi del suo mestiere e si è detta molto contenta del fatto che stiano sempre più spopolando film per adulti con protagoniste proprio le transessuali. Efe ha confessato che vorrebbe girare almeno una volta in vita sua un film a luci rosse, dopo l’esperienza di certo non esaltante a Le Iene.

Redazione-iGossip