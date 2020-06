Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono sposati: matrimonio a Zanzibar

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono sposati. Il matrimonio della showgirl e dell’ex gieffino si è celebrato a Zanzibar. Sia l’ex concorrente del programma tv La pupa e il secchione Elena Morali sia l’ex compagno di Nina Moric hanno scelto un abito bianco per il fatidico “sì”. Il rito è stato celebrato nelle spiagge meravigliose dell’isola. Qui in Italia le nozze non sono valide, ma entrambi hanno promesso che presto si diranno ‘sì’ anche nel nostro Paese.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e il militante di estrema destra hanno condiviso le foto del loro matrimonio sui social. Elena ha scritto: “In ogni singola vita dimentico sempre quanta pazienza ci voglia a riconoscerti, e appena ti ritrovo, mi stupisco di quanto io ti ami ogni volta di più, Anima bella. Inshallah”.

Luigi Favoloso ha detto: “La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò”. A confermarlo è lei stessa nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, andata in onda domenica 21 giugno su Canale5. Nel corso del programma sono state mostrate le immagini della cerimonia di nozze dei due innamorati.

La showgirl le ha commentate in collegamento da Zanzibar mentre il suo amato non era presente a causa di un’insolazione. Le foto ritraggono la coppia in riva al mare, con lei in un lungo abito trasparente e lui in un elegante vestito total white. L’ex fidanzata di Scintilla ha parlato del rito nuziale: “Si, è un rito masai, ci siamo fatti una promessa di matrimonio per replicarla poi in Italia”.

“Adesso sei la sua sposa?” – ha chiesto Barbara D’Urso – e lei ha risposto: “In Tanzania sì”.

Sottolineando che la coppia si è formata quattro mesi fa, lo stylist di Detto Fatto e conduttore tv Giovanni Ciacci, presente in studio come opinionista, ha chiesto come faccia Luigi Mario Favoloso a conquistare tutte le ragazze ed Elena Morali ha risposto: “Ma ci sei tu a letto con noi? Ci sei tu tutti i giorni con noi? Io credo che nella vita l’importante sia stare bene ed amarsi, io sto bene e amo qualcuno”.

L’ex fidanzato di Elena, Daniele Di Lorenzo, ha pubblicato una presunta chat choc e ha rivelato che Elena avrebbe sposato Favoloso solo ed esclusivamente per comparire nei vari programmi televisivi, fingendo clamorosamente di essere innamorata dell’ex gieffino.

Elena Morali ha stigmatizzato le dichiarazioni del suo ex compagno Daniele: “Non ho bisogno di commentare le illazioni false di un pazzo. Per tutto ciò ci sta già pensando il mio legale Maria Paola Rognoni. Per il resto, come detto ieri, non mi interessa minimamente di ciò che può pensare la gente. Mi interessa solo il pensiero di Luigi”.

Anche Luigi Favoloso ha detto la sua, attaccando Daniele Di Lorenzo e difendendo così la sua sposa Elena Morali: “Ma veramente vivo in una società dove la cosa più ovvia di questa situazione non la dice nessuno. Ovvero che esiste una persona che pubblica i messaggi di una donna che dice di aver amato con lo scopo di sm*****la e di farsi pubblicità e nessuno dice che è un cog*****e. Ma veramente? Nessuno si accorge di questo. La prima cosa che mi viene in mente a me è: quanto può essere sf*****o uno che pubblica i messaggi di una sua ex, per dimostrare cosa? Boh. Fa schifo e questo non lo dice nessuno”.