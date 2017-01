Elena Morali e Gianluca Fubelli non si sono lasciati e non sono neanche in crisi! Dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto di un incontro tra la star italiana di #escile Elena Morali e l’ex consigliere regionale della Lombardia Renzo Bossi a Milano, la macchina del gossip si è subito scatenata. Molti giornali web hanno parlato di ritorno di fiamma tra la sexy showgirl di Colorado e il figlio del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Nulla di vero! Una colossale bufala! Noi di IGOSSIP.it abbiamo contattato la sexy soubrette e modella Elena Morali, che ha smentito categoricamente e seccamente la reunion con Bossi jr.

L’ex concorrente del programma tv La pupa e il secchione, che purtroppo non è riuscita a sconfiggere le due rivali Desirèe Popper e Giulia Calcaterra al ballottaggio per l’Isola dei famosi 2017, è stata piuttosto schietta e sincera come è nel suo stile. Ecco cosa ci ha risposto in merito a un presunto ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato Renzo Bossi: “Siamo amici e basta! C’era anche mia sorella, ma devono scrivere sciocchezze”. Il suo cuore batte solo per il comico e attore di Colorado Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Chiaro?