Elena Santarelli annuncia in lacrime la pubblicazione del libro sul tumore del figlio Giacomo

Elena Santarelli ha annunciato in lacrime la pubblicazione del libro sul tumore cerebrale del figlio Giacomo su Instagram Story. Nel libro “Una mamma lo sa”, edito da Mondadori Electa, la 38enne ha raccontato la lotta al tumore che ha colpito il suo primogenito.

Cinque mesi fa Giacomo Corradi ha vinto la sua battaglia contro il tumore al cervello. Il baby vip di 9 anni ha finito le cure e ora sta bene. La malattia del primogenito di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è stata finalmente sconfitta. La conduttrice tv Elena Santarelli ha più volte dichiarato che i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spera che la malattia non si ripresenti più.

Nel video social la mamma vip di Giacomo si è commossa: ha la voce rotta e le lacrime agli occhi. La lotta al tumore del figlio l’ha profondamente cambiata.

Ora la modella, stilista e showgirl Elena Santarelli sogna una vita più serena e senza traumi.

Redazione-iGossip