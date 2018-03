Elena Santarelli precisa: “Mio figlio Giacomo non ha la leucemia”

Elena Santarelli ha precisato sul suo profilo social che suo figlio Giacomo non ha la leucemia, ma un tumore. La showgirl ha invitato i suoi numerosi fan a partecipare all’iniziativa di di Heal Onlus, che vende uova di Pasqua per finanziare la ricerca scientifica.

la famiglia di Elena e Bernardo sta attraversando un periodo molto delicato e travagliato a causa della malattia del figlio Giacomo. La testimonial dell’azienda italiana di abbigliamento Marbel e l’ex calciatore della Lazio sono ottimisti e positivi.

La moglie di Bernardo Corradie mamma vip ha risposto ad alcune domande di una mamma, che ha un figlio malato di leucemia, circa la patologia del primogenito Giacomo: “Non ha la leucemia, ma un altro tumore. Capisco la tua sofferenza. Anzi, se posso, voi siete più forti di noi che dovete stare tanto tempo in ospedale senza tornare a casa”.

La bravissima soubrette Elena Santarelli ha risposto a un’altra madre che ha una figlia malata di soli undici mesi: “Mi dispiace tanto. La tua piccola non parla e questo peggiora le cose secondo me. Jack mi parla e forse è più semplice per noi”. C‘è chi si è complimentato per la forza che sta mostrando nell’affrontare la vicenda: “Se mi avessero detto mesi fa ‘tuo figlio dovrà combattere contro il tumore’ avrei risposto come te – ha osservato Elena -. Ma posso assicurarti che ti sale una forza che neanche ad oggi riesco a spiegarmi”.

Alcune mamme hanno chiesto alla soubrette quali fossero stati i sintomi della malattia del piccolo Giacomo, ma Elena è stata molto razionale e cauta: “Non è la sede giusta. Quando deciderò di fare un’intervista ne parlerò. Ogni malattia ha i suoi sintomi. Creerei panico a molte mamme se scrivessi dei sintomi di mio figlio”.