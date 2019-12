Eleonora Berlusconi e Guy Binns si sono lasciati? Amore finito per la coppia vip? Il settimanale di cronaca rosa Chi ha svelato che a pochi mesi dalla nascita della loro terzogenita, Artemisia, la coppia sembrerebbe nel pieno di un periodo di riflessione di cui ancora non sono chiari né i contorni né l’entità.

Eleonora Berlusconi e Guy Ginns – Foto: Dagospia.com

Amore al capolinea o soltanto crisi di coppia? La rivista di cronaca rosa della famiglia Berlusconi ha rivelato: “Sta di fatto che di ritorno da un lungo soggiorno in Australia, dove Eleonora ha portato a termine la sua ultima gravidanza, lei è tornata a vivere in Italia, a Macherio, e lui nella loro casa di Londra. Qualche giorno fa Binns l’ha raggiunta a Milano per passare un po’ di tempo insieme con i bambini e accompagnarla a trovare suo padre Silvio Berlusconi, ricoverato brevemente in ospedale in seguito a un lieve infortunio, poi però è ripartito per l’Inghilterra dove lavora come modello e personal trainer”.

Alcuni giorni fa i paparazzi di Chi hanno sorpreso la mamma vip di Riccardo, Flora e Artemisia con Alvise Rigo, 27enne ex rugbista di professione (l’ultima squadra nella quale ha militato è il Valsugana Padova Rugby).

Chi ha sottolineato: “Quella con Eleonora al momento è una semplice simpatia, niente di più (lui è già stato avvistato anche con Taylor Mega e Dayane Mello), ma forse è il campanello d’allarme di quella voglia di libertà con cui ogni mamma prima o poi si ritrova a fare i conti”. Molto presto ne sapremo qualcosa in più!