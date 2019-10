Eleonora Giorgi a La Vita in Diretta: “In futuro un matrimonio come Pamela Prati”

Eleonora Giorgi si è raccontata al programma tv di Raiuno, La Vita in Diretta, in cui ha rivelato che in futuro ipotizza un matrimonio come quello di Pamela Prati con Mark Caltagirone. «Siccome la mia è una vita fantasmagorica – ha dichiarato la famosa attrice -, poiché non sono fidanzata vedrai che mi sposerò: di solito mi succede tutto ciò che non ho previsto. Se trovo il mio sposo sul web, facciamo ogni giovedì una puntata: immaginario come Pamela Prati».

Al programma tv di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ripercorso la sua carriera, a partire dall’esordio da “lolita” per scioccare la madre: «Io ho una madre iper-cristiana che ad un certo punto ha iniziato il suo cammino cristiano, a me sembrava che i nostri genitori non si accorgessero più di noi. Il mio era un gesto di ribellione: pensavo l’avrebbe sconvolta, ma in realtà non ha mai visto i film».

Eleonora Giorgi ha poi parlato della sua vita privata e dei suoi problemi con la droga. Per quanto riguarda il rapporto con l’ex marito Massimo Ciavarro: «È molto importante: io sono figlia di separati e ci sono passata. Tu puoi fare quello che vuoi, ma ti devi impegnare e sacrificare per tenere tutto in armonia con l’ex marito. Tante volte inghiotti, anche con Ciavarro, ma non ci siamo mai arrabbiati o attaccati per il bene di nostro figlio».

Dopo aver rivisto un’intervista con Enzo Biagi, l’attrice ha ricordato quel periodo buio della sua vita: «Non ho mai nascosto niente di me, essere pubblici significa essere veri, come per il lifting, ho avuto un terribile problema di droga e mi fa tenerezza quella Eleonora. Non ci cascate: per una come me che si salva, nove vanno a fondo. Quanti amici sono morti tra i 20 e i 30 anni, per questo sono grata a Dio».

