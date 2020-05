Elettra Lamborghini e Afrojack non rinviano le nozze. Matrimonio confermato per i due cantanti. Il lieto evento è in programma a settembre. A differenza di tante altre coppie vip del jet set nazionale che hanno rinviato eventi così importanti a causa della pandemia da Covid-19, Elettra Lamborghini e il compagno Nick Van de Wall, 31enne dj e produttore discografico olandese, sono a caccia della location perfetta.

La regina del twerking si è affidata al wedding planner Enzo Miccio per tutti i preparativi relativi al suo matrimonio con Afrojack. Nelle story di Instagram Elettra si è aggirata emozionata sul Lago di Garda e ha fatto sapere: “Speriamo che a settembre si possa organizzare. Però siamo fiduciosi, comunque è confermato“.

Sia il famoso wedding planner che l’ex giudice di The Voice of Italy hanno raccontato il viaggio in barca per raggiungere l‘isolotto del Garda, vicino a San Felice del Benaco. La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, ha così potuto ammirare la villa in stile neogotico veneziano, realizzata i primi del Novecento dall’architetto Luigi Rovelli.

A presto con nuove news e indiscrezioni sul matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Stay tuned!