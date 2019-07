Elettra Lamborghini fa twerking in piscina: il video diventa virale

Elettra Lamborghini fa twerking in piscina e il video manda in delirio il popolo della Rete. La clip super bollente supera i 3 milioni di visualizzazioni e diventa virale. La giudice di The Voice of Italy 2019 ha accompagnato la sua performance social con la didascalia: tzunami.

L’ereditiera italiana Elettra Lamborghini è lanciatissima nel mondo della tv, della musica e della moda. Molto amata e seguita su Instagram e Facebook, la giudice di The Voice of Italy 2019 fa impazzire i suoi numerosi follower con i suoi scatti dall’alto tasso erotico e con foto e video molto provocanti.

Visualizza questo post su Instagram ? TZUNAMIIII ?? Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 27 Giu 2019 alle ore 7:45 PDT

La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, rifiuta l’etichetta di provocatrice e si è autodefinita una brava ragazza dato che non fuma, non si droga e non beve.

Dopo aver detto basta ai piercing, la sensuale e prorompente ereditiera della nota casa automobilistica italiana punta molto sulla sua vita sentimentale con il dj olandese Afrojack, che nasce all’anagrafe come Nick Van de Wall ed è un musicista di professione. Si è rifatta il seno, ma non va pazza per la chirurgia estetica e plastica.

Il 2019 per Lamborghini è davvero elettrico!