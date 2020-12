Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma: “Ci siamo presi a calci, è stata con il mio ex quando ero a Ibiza”

Eliana Michelazzo si è sfogata dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Novella 2000, confermando la lite furiosa con la sua ex amica Selvaggia Roma. Secondo Maurizio Costanzo l’ex concorrente di Temptation Island e attuale concorrente del GF Vip 5 sembra una scappata di casa. Qualche settimana fa il web influencer Tommaso Zorzi ha chiacchierato con altri coinquilini del Grande Fratello Vip 5 in merito alle accuse pesantissime rivolte dalla sua ex amica vip Eliana Michelazzo a Selvaggia Roma riguardo ad alcune robe e oggetti di valore che le sarebbero stati sottratti.

Francesco Chiofalo ha dichiarato che la sua ex Selvaggia Roma è senza fissa dimora. Eliana Michelazzo ha rivelato che la sua ex amica si è comprata i follower su Instagram.

Eliana Michelazzo furiosa contro Selvaggia Roma

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex manager di Pamela Prati nonché socia in affari di Pamela Perricciolo ha dichiarato che lei e la gieffina si sono prese a calci in un locale.

“Dopo aver litigato ci siamo riviste in un locale – ha detto Eliana – e mi ha dato della poco di buono. Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi… e ci siamo prese a calci. Quella donna mi ha fatto tanto male… è stata con il mio ex mentre ero a Ibiza. Si professava tanto mia amica, ma alla fine mi ha pugnalata alle spalle. In mia assenza rovistava nel mio armadio, prendendo le mie gonne, i miei vestiti e le mie borse. Si è inventata storielle con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah per far parlare di sé – ha proseguito – e creare scompiglio. Sta facendo delle brutte figure, una dietro l’altra”.

QUESTA COSA È TROPPO SURREALE: Carima con Eliana Michelazzo che sparlano insieme di Selvaggia Roma. NON MI RIPRENDO PIU #GFVIP pic.twitter.com/HwHDyhCzPq — trashbiccis (@trashbiccis) November 17, 2020

