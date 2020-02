Elisa De Panicis e Theo Hernandez si sono lasciati: lui flirta con Zoe Cristofoli

Elisa De Panicis e Theo Hernandez si sono già lasciati. La loro storia d’amore è durata davvero poco. La loro liaison era stata annunciata ai quattro venti durante una puntata del Grande Fratello Vip 4 dal conduttore Alfonso Signorini, ma il difensore rossonero non la prese affatto bene e decise di troncare subito con Elisa come aveva rivelato la stessa web influencer e modella a Pomeriggio 5.

Da quel momento né Elisa né Theo avevano più toccato l’argomento. Ora il calciatore del Milan è stato sorpreso in dolce compagnia di Zoe Cristofoli, ex fidanzata di Fabrizio Corona, dai paparazzi in un ristorante nel centro del capoluogo lombardo.

Elisa De Panicis – Foto: Instagram

CHI È ELISA DE PANICIS? SCOPRI LA BIOGRAFIA, LA VITA PRIVATA E LA CARRIERA

La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi. Alberto Dandolo ha scritto: “Qualche giorno fa Hernandez è stato immortalato in un centralissimo ristorante meneghino in compagnia di Zoe Cristofoli. Tra di loro sguardi di intesa e complicità. Solo amicizia o qualcosa di più?”.

Flirt in corso o nuovo amore? Sicuramente è ancora molto presto per dirlo. Stay tuned per saperne di più!