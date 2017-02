Elisa Isoardi e Matteo Salvini: ecco come sarà il loro matrimonio

Elisa Isoardi e Matteo Salvini pronunceranno il fatidico sì, ma non subito. Le nozze non sono state ancora fissate, ma la bella e simpatica conduttrice tv di A conti fatti ha già descritto come sarà il suo matrimonio con il leader della Lega Nord durante un’intervista rilasciata ad Affaritaliani. Dove si sposeranno? Quando? Come sarà il loro matrimonio?

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si giureranno amore eterno solo se dovessero nascere dei bambini! “Sì – ha dichiarato la conduttrice tv a Monica Setta -, se ci sono i figli, sì […] I figli? Lo deciderà il buon Dio”. Nel suo futuro si vede mamma.

Di recente Matteo Salvini ed Elisa Isoardi hanno trascorso una romantica e intensa vacanza d’amore in Russia. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. La conduttrice Rai ha parlato anche di lavoro, studio e vita privata. Vuole laurearsi al più presto in comunicazione. “Studiare credo aiuti sempre e comunque – ha detto Elisa – Laurearsi certamente può offrirti qualche opportunità, mi sono iscritta a Scienze della Comunicazione alla IULM di Milano tempo fa e spero presto di chiudere il cerchio, ritengo sia importante soprattutto per me, per il percorso che sto facendo e per la strada che ancora mi aspetta. Sa, da bambina avrei voluto fare l’insegnante, ma sono molto soddisfatta di tutto il resto che mi è venuto e comunque a smettere di sognare non ci penso”.

Cosa sceglierebbe ora tra il lavoro dell’insegnante e quello della conduttrice tv? La fidanzata del leader del Carroccio non ha alcun dubbio: “Ma il mio mestiere è straordinario: ti consente tutti i giorni di stringere mani, incrociare occhi, ascoltare storie e soprattutto di imparare tanto – ha raccontato Elisa Isoardi -, non consigliarlo sarebbe una ipocrisia. Certo, sarebbe un’altra concorrente. Ma a me la concorrenza stimola! Guai non avercela”.

Poi ha risposto a una domanda piuttosto curiosa e interessante di Monica Setta. Con quale politico dello schieramento opposto alla Lega Nord del compagno Matteo Salvini andrebbe a cena? La risposta è stata davvero inaspettata e sorprendente! Chi sarebbe il fortunato? L’attuale ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini. “Vuole un nome di un uomo politico da cui accetterei un invito a cena? Bene, lo scriva: uno ce l’ho, è Dario Franceschini. Gli proporrei di valorizzare il filatoio di Caraglio, bello no?”.

Sarebbe davvero interessante sapere cosa invece ne pensa Matteo Salvini, non pensate?