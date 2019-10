Elisabetta Canalis alle prese con le faccende domestiche: la showgirl mostra la sua villa

Elisabetta Canalis ha condiviso diversi scatti che la ritraggono alle prese con le faccende domestiche sul suo profilo Instagram. La showgirl e modella sarda si è fatta immortalare in versione casalinga sexy in culotte e reggiseno mentre lava i pavimenti della sua villa di Los Angeles, mostrando così alcune stanze e angoli della sua lussuosa dimora a stelle e strisce.

La modella e soubrette Elisabetta Canalis, armata di mocho, ha pulito il parquet e si è sfogata sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La showgirl sarda è arrabbiatissima con chi lascia le orme delle scarpe in casa e soprattutto con i suoi cani che fanno pipì dietro ai mobili. “Momento ossessivo compulsivo”, ha commentato la moglie del chirurgo americano Brian Perri.

Anche questa volta l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha fatto il pieno di like e commenti positivi. Per tantissime donne comuni e non famose, Elisabetta è una di loro. Siete d’accordo anche voi? Che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip