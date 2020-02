Elisabetta Canalis con la mascherina in Oriente per paura del Coronavirus

Elisabetta Canalis con la mascherina in viaggio in Oriente per paura del Coronavirus. La showgirl e modella sarda è volata con la sua famiglia nella terra del Sol Velante.

Elisabetta Canalis – Foto: Instagram

La bellissima famiglia vip ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Giappone. Prima tappa Osaka, poi è stata la volta di Kyoto, a Nara ha visitato il Great Buddha Hall, che fa parte di Todai-ji, un tempio buddhista. La sarda ha alloggiato anche a Fujikawaguchiko, a 5 km dal Lago Kawaguchi, nello splendido Fufu Kawaguchiko Hotel e poi a Tokyo.

La modella e soubrette Elisabetta Canalis ha documentato le tappe del suo viaggio mediante diverse storie condivise con i follower di Instagram. Ora è tempo di tornare negli States per la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia.